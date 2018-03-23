Пародія на життя: блогер яскраво висміяв банки "Л/ДНР"

Банківської системи на окупованих територіях сходу України не існує.

"Подивіться уважно на свої 2 банки, у ваших банок функцій на порядок більше, ніж може запропонувати банк динири. Ви можете приймати депозитні вклади від населення? Можете. Ви можете видавати кредити населенню? Можете. Банки динири-линири цього робити не можуть. Ну немає у них таких послуг в принципі", - йдеться в блозі Фашика Донецького на "Обозревателі".

В окупованих районах Донецької і Луганської областей на 2,2 млн людей працюють всього 154 банкомата, відзначає він. Тільки по одному Донецьку до війни працювало 500 банкоматів, нагадує блогер.

Також в "банку" "ДНР" не можна оплатити комуналку не виходячи з дому.

"У підсумку: за 4 роки окупації РФ не створила на Донбасі ні ** я, крім жалюгідних пародій. Зв'язок мобільний - фуфло, банківської системи теж немає, робочих місць немає, прав людини теж немає, навіть гроші динирійцам і ті б/у дала РФ. Питання до утиснутих, які проживають на території хунти: хатами ніхто не хоче помінятися? Моя в 4 зупинках від ДАПа знаходиться. Мораль: у мене вдома є 2 порожніх банки. Несіть гроші краще мені", - додав Фашик.

Як писав "Обозреватель", блогер розповів, як власники номерів "Л / ДНР" потрапляють в Україну.