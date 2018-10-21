"Останній шанс": як зміниться курс долара в Україні

В Україні наступний тиждень, до 26 жовтня, може завершити нетривалий період осіннього зміцнення гривні. Основні фактори залишаються на боці долара. Попит на валюту буде зростати через старт опалювального сезону, а пропозиція долара на валютному ринку може навпаки знижуватися. Однак, більшість опитаних аналітиків упевнена, що найближчий тиждень буде відносно стабільним.

OBOZREVATEL розібрався, що чекає українську валюту в найближчий тиждень.

Що відбувається з доларом і чого чекати

В Україні вартість валюти після значного зростання у вересні в жовтні опустилася нижче психологічної позначки в 28 грн/$. Уже кілька тижнів долар плаває між кордонами в 27,8 - 28,2 грн/$. Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб упевнений: до 26 жовтня національна валюта на міжбанку буде котируватися близько 27,9/28,1 грн/$, а на готівковому ринку практично не зміниться.

"Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,88/28,12 до 27,89/28,11. Таким чином, покупка зросла менш ніж на 0,1%, а продаж на стільки ж знизився. При цьому спред між середньою продажею і середньої покупкою скоротився з 0,9% до 0,8%", - відзначає експерт.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко впевнений: наступний тиждень - "останній шанс" для зміцнення гривні. Після цього, найімовірніше, курс буде повільно рухатися до нового маяка - 28,5 грн/$

"В кінці місяця у нас традиційно спостерігається невелике просідання. Тому, думаю, що ринок, готуючись до цього, трохи підштовхне долар до незначного зростання. Правда, в перспективі одного тижня коливання будуть абсолютно незначними. Я б сказав, що кінець жовтня ми зустрінемо з курсом у 28,2-28,3 грн/$, наступний тиждень - 27,28,1 грн /$", - прогнозує Мазуренко.

Аналітик Єгор Комов також передбачає: курс долара цього тижня буде коливатися близько 28 грн/$. При цьому експерт вважає, що прийняття бюджету і підвищення тарифу на газ дозволили отримати позитивний сигнал про продовження співпраці з МВФ. Безпосередньо на кількість валюти в країні це не вплине (транш у кращому випадку можна буде отримати до кінця року), однак, настрій учасників ринку зміниться.

"У нас Нацбанк курс долара не встановлює, він за ним стежить, фіксує, згладжує коливання. Якщо зростає попит, починає скуповувати валюту - падає гривня. Якщо зростає пропозиція, починають продавати валюту - зростає гривня", - зазначає Комов.

Позитивний фактор: Україна виконала вимоги МВФ

Кабінет міністрів 19 жовтня ухвалив рішення підвищити тариф на газ, а за день до цього - 18 жовтня - Верховна Рада прийняла в першому читанні бюджет країни. Це були дві основні умови МВФ для того, щоб продовжити співпрацю з Україною.

"На сьогоднішній день немає жодних передумов для того, щоб говорити про дефолт в Україні. Співпраця з МВФ вкрай необхідна Україні, причому ця співпраця є для нас необхідною з різних точок зору", - заявив OBOZREVATEL представник ЄБРР в Україні Антон Усов.

У МВФ вже анонсували нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року і спливала в березні 2019 року.

"Нова програма stand-by із запитаним доступом до SDR 2,8 млрд (еквівалент 3,9 млрд доларів) послужить основою для економічної політики влади в 2019 році за продовження фінансової консолідації і зниження інфляції, а також реформ адміністрування податків, фінансового й енергетичного секторів", - повідомили в прес-службі МВФ.

Співробітництво з МВФ впливає на інвестиційну складову, на кредитні рейтинги і на впевненість інвесторів у тому, що в країну можна вкладати гроші. Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій відзначає: в короткостроковій перспективі важливо отримати позитивні новини. Без Фонду брати гроші в кредит України все одно б довелося, але при цьому відсоток на цей кредит був би в рази вищим.

До речі, Україна продовжує розширену програму співпраці з МВФ (EFF). У сумі від Фонду повинні отримати $17,5 млрд. І ЄС не просто так прив'язує свою допомогу до роботи з МВФ. Якщо рекомендації європейців можуть обмежиться декількома пунктами, то у Фонді вимагають кардинальних реформ у фінансовому, енергетичному секторах, боротьбу з корупцією, скорочення бюджетних витрат. Причому в умовах прописують усе: починаючи від пенсійної реформи і закінчуючи введенням абонплати на опалення.

Згідно з даними Мінфіну, МВФ дає Україні гроші на 10 років під 3,05% річних. Це дорожче, ніж допомога від ЄС, але в кілька разів дешевше, ніж на зовнішніх ринках. Гроші від Фонду не можна витратити, наприклад, на енергетичну реформу, модернізувавши інфраструктуру. Кожен цент надходить у золотовалютні резерви Нацбанку. Цей "запас" можна витрачати на обслуговування і погашення зовнішніх боргів. Також, використовуючи резерв, НБУ виходить на український валютний ринок, продає долари, що дозволяє зміцнити гривню.