Оприлюднено топ-100 найбагатших українців: хто в списку

Журнал "Новий час" спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital представили щорічний рейтинг 100 найбагатших українців.

Як зазначає НВ, у руках людей з цього списку сконцентровано 37,5 млрд доларів, що становить половину всього державного боргу країни.

Багатії збільшили швидкість, з якою приростають сумарні статки, з 33% до 43%. Таким чином, вони ростуть у 12 разів швидше, ніж ВВП України.

До першої десятки увійшли наступні мільярдери. Перше місце в рейтингу займає бізнесмен, президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов. Його статки зросли на 76%, на 5,3 млрд доларів.

На другому місці в списку опинився засновник інвестиційно-консалтингової групи EastOne, мільярдер Віктор Пінчук. Його статки зросли на 87%.

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Третій рядок рейтингу зайняв народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський. Відзначається, що його Смарт-Холдинг володіє 25% Метінвесту Ахметова.

На четвертому місці - екс-співвласниками ПриватБанку Геннадій Боголюбов. Слідом за ним іде ще один екс-співвласник банку Ігор Коломойський. Вони обидва втратили свій актив у вигляді націоналізованого ПриватБанку, але завдяки феросплавному бізнесу зуміли відновити свої позиції.

Президент України Петро Порошенко зайняв у списку шосте місце. Його статки зросли на 10% і склали 1,1 млрд доларів.

Сьоме місце пішло акціонеру холдингу Ferrexpo Костянтину Жеваго. За даними експертів, його статок за рік скоротився на чверть, але він все одно залишився мільярдером.

На восьмому місці опинився голова правління агроіндустріального холдингу "МХП" Юрій Косюк.

Дев'яте місце посів один із найменш публічних бізнесменів України, Олексій Мартинов. За даними видання, зростання його добробуту на світовому ринку забезпечують метали і нафтопродукти.

І 10 місце поділили Галина й Олександр Гереги - власники гіпермаркетів "Епіцентр-К" і "Нова лінія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня з'явився рейтинг 100 найвпливовіших людей України.