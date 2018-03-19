Округлення чеків: економіст пояснив, як НБУ ускладнив життя українцям

Нацбанк України ускладнює роботу економіки рішенням про обов'язкове округлення суми в чеках після виведення з ужитку дрібних монет.

Таку думку висловив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, вказавши на підводні камені нововведень від НБУ.

"Начебто позитив, тепер люди зможуть швидше розраховуватися, оскільки при розрахунках буде використовуватися менша кількість номіналів копійок", - пише він.

При цьому існує кілька "але".

"НБУ вирішив зробити округлення чека тільки для готівкових операцій і тепер касирам, перед формуванням суми в чеку, треба обов'язково запитати кожного клієнта: "ви будете платити карткою або готівкою?" Оскільки при цих розрахунках сума в чеках буде різною", - пише Компанієць.

"Тепер усім підприємствам треба змінювати облікову політику, зараз у більшості не описано, куди дівати надлишок/нестачу при округленні чеків", - додав він.

За словами Компанійця, одне рішення НБУ значно збільшує часові витрати на транзакції з оплати чеків і ведення обліку.

"Що можна було зробити? Взагалі нічого не робити з округленням, ринок уже давно сам відрегулював недолік дрібних копійок. Якщо у НБУ є таке велике бажання округлити чеки, то треба було округляти незалежно від виду оплати (карта/готівка). Тому пропоную всім магазинам не робити собі проблеми і просто вартість всіх товарів округлити до десяти копійок: тим самим вирішити проблеми з транзакціями і урахуванням", - написав економіст.

Він привів у приклад Китай, де вже кілька років люди оплачують покупки за допомогою смартфонів.

Як повідомляв "Обозреватель", НБУ пояснив, чи позначиться заміна купюр монетами на інфляції.