Один з найбільших банків світу ввів заборону на купівлю криптовалюти

Один з найбільших банків США заборонив клієнтам використовувати видані їм кредитні карти для купівлі біткоінів і інших криптовалют.

Йдеться про банк "Wells Fargo & Co", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше аналогічні обмеження ввели "Citigroup Inc", "JPMorgan Chase & Co" і "Bank of America Corp". Однак ще в лютому "Wells Fargo" не планував забороняти операції з криптовалюта.

Згідно з даними дослідження "LenderEDU", в США близько 18% інвесторів в біткоіни розплачувалися кредитними картами, при цьому 22% з них не могли погасити кредит по карті після таких транзакцій.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції заявили, що Україна має офіційно заборонити оборот криптовалюта , якщо найближчим часом держава не зможе врегулювати їх статус.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Кабмін готується визнати Майнінг криптовалюта окремим видом економічної діяльності.