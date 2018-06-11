Нововведення від НБУ: українці зможуть оплачувати рахунки без готівки і банківських карт

Національний банк України заявив про плани навчити українців обходитися без готівкових коштів і без банківських карт.

Йдеться намір НБУ дозволити клієнтам користуватися грошима на банківських рахунках без використання платіжних карт міжнародних платіжних систем. Про це заявив глава НБУ Яків Смолій, зазначивши при цьому, що банкам доведеться інвестувати в розвиток таких систем. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" .

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Без готівки і банківських карт: яке майбутнє чекає українців

"Існують європейські директиви, які стверджують, що клієнт може сам вказати банку, яким сервісам він хоче надати доступ до свого рахунку. Без карток. Ми зараз над впровадженням цих технологій працюємо, вже виробили концепцію", - зазначив Смолій.

Глава НБУ додав, що в рамках модернізації платіжного простору передбачається перехід на міжнародний стандарт визначення рахунків IBAN. "Технології вашого банку і НБУ будуть гарантувати вам можливість дистанційного доступу до рахунку і безпеку транзакції з використанням цих безкарточних технологій (в режимі 24/7, миттєво і гарантовано)", - підкреслив Смолій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до 2020 року Національний банк планує збільшити кількість безготівкових платежів до 55%. Готівкою платять "сірі" зарплати, дають хабарі, купують наркотики і т.ін. Такі платежі практично неможливо простежити. За п'ять років, починаючи з 2015-го, в планах Нацбанку скоротити обіг готівки майже в два рази. Провідні економічні уми прогнозують: майбутнє за cashless економіками. Вже зараз багато країн визнають, що випуск купюр невеликим номіналом зазнає збитків.