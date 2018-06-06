Нововведення від НБУ: скільки українці платитимуть за кредитами

Зниження облікової ставки Національним банком України може призвести до вкрай несподіваних наслідків для економіки країни.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив екс-заступник глави НБУ Сергій Яременко.

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Жорсткі умови: НБУ відмовився знижувати облікову ставку

"Облікова ставка завжди мала велике значення в тих економіках, де Центральний банк виконує свої функції. Оголошуючи облікову ставку він тим самим давав банківській системі можливість отримувати рефінансування від Центрального банку за оголошеною ставкою", - зазначив Яременко.

"Тут дуже важливо, чи працюють ті механізми, при яких ставка відіграє велике значення. Сьогодні ця ставка практично нічого не дає, окрім однієї страшної речі - Центральний банк протягом трьох років дає можливість банкам вкладати гроші в Нацбанк під цю ставку і не кредитувати економіку", - заявив Яременко, зазначивши, що банк останні три роки не давав грошей в економіку.

"Банк останні три роки не рефінансував систему під цю ставку. Він не давав змоги банкам вкладати гроші в економіку під цю ставку. Банки через так званий депозитний сертифікат вкладали гроші в Центральний банк і при цьому отримували 15% прибутку", - зазначив Яременко.

"Якщо сьогодні Нацбанк зробить те, про що він говорить, то це порушить весь баланс, оскільки банки, які залучали гроші і вкладали їх в Нацбанк, тепер вкладатимуть їх у економіку. Ставка в 15%, яку платить НБУ вже не влаштовує, бо за депозитами вони платять більше. Що стосується рядових українців, то ті зміни в 1-2%, які можуть бути внесені, жодним чином не зачеплять населення України", - заявив Яременко.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як облікова ставка впливає на вартість кредитів в Україні.

24 травня правління Національного банку прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною - на рівні 17%. Відповідне рішення опубліковано на сайті НБУ. Висока ставка з одного боку допомагає уповільнити інфляцію, а з іншого - гальмує зростання економіки і сприяють зростанню кредитних ставок.