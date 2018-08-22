Новий удар по Росії: у США зацікавилися активами Путіна та розповіли про постраждалих

У Сенаті США обговорили введення нових санкцій проти Росії, зазначивши, що у президента РФ у Штатах є активи.

Телеканал "Дождь" показав підбірку з виступами на слуханнях комітету Сенату щодо банків і житлово-комунальної сфери, (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Сенатор-демократ Шерод Браун сказав, що уряд, президент і Конгрес повинні "послати сигнал Путіну і його оточенню". За його словами, Кремлю час зупинитися, інакше Росія заплатить дорогу ціну за свої дії.

Боб Менендес здивувався, чому в списку санкцій із 6 квітня не виявилося жодного прізвища олігархів та інших юросіб.

"Ми включили багато юридичних осіб, які пов'язані з Росією, з 6 квітня. Це дуже активна програма. Я не можу розкривати наші плани, але ми дуже серйозно ставимося до нашої доповіді і будемо продовжувати інформувати вас про наші дії", - відповіла на його запитання заступник голови американського Мінфіну Сігал Мендеклер.

Сігал Мендеклер скріншот

На питання щодо активів Путіна у США вона порадила звернутися до розвідки. "Я була б рада, якби вони провели з вами брифінг з цієї теми".

"Це тільки моя думка, але я думаю, що у Путіна є активи у США. Я думаю, що міністерство знає, де вони знаходяться. І, що б ми не робили в секретному або несекретному форматі, але я б хотів чесної дискусії про можливість арешту цих активів", - заявив Джон Ніл Кеннеді від Республіканської партії.

Також на слуханнях розповіли, що з моменту включення до списку санкцій статки російського олігарха Олега Дерипаски впали на 50%. Про це повідомляє "Голос Америки". Крім того, ціна на акції EN+ знизилася з 12,2 до 5,4 долара на Лондонській фондовій біржі.

За словами Мендеклер, статки олігарха Віктора Вексельберга скоротилися на 3 мільярди доларів, і інші уряди заморозили його активи в своїх юрисдикціях. Його Renovа Group вийшла з інвестицій у Швейцарії та Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 серпня набув чинності перший етап так званих "пекельних" санкцій США проти Росії, який анонсували ще 8 серпня. Він передбачає повну заборону на експорт технологій, які можуть бути використані Москвою у військових цілях, і не спрямовані безпосередньо проти якоїсь компанії.

У Росії ще до впровадження нових заходів економічного тиску обвалився фінансовий ринок. 22 серпня один із найбільших швейцарських банків заморозив на рахунках росіян близько $5 млрд. Під удар також потрапив Дерипаска.