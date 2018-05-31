НБУ збирається по-новому ідентифікувати клієнтів

Національний банк України запропонував розширити можливості системи BankID і ідентифікувати громадян-клієнтів банків за допомогою банківських карт.

Відповідний законопроект представлений для публічного обговорення. Про це повідомили в прес-службі НБУ.

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В НБУ також запропонували надати можливість за допомогою вже існуючих банківських карт відкривати рахунки в інших банках. Також платіжні картки можна буде використовувати в якості ідентифікатора для отримання послуг від приватних компаній.

"З огляду на те, що станом на 1 квітня українськими банками емітовано майже 60 мільйонів платіжних карток, система BankID Національного банку здатна стати наймасовішим засобом для дистанційної ідентифікації в Україні за умови підтримки системи і підключення до неї банків України", - зазначили в НБУ, підкресливши, що підключення до системи BankID є безкоштовним для українських банків і компаній.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в "ПриватБанку" розвінчали популярну "страшилку" про платіжні картки.

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