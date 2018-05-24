НБУ втрачає "Буковель": Україна програла Коломойському суд

Національний банк України програв екс-власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову у Київському апеляційному господарському суді і не зможе забрати у них гірськолижний курорт "Буковель".

Апеляційний суд залишив чинним рішення Господарського суду Києва від 21 лютого про розрив іпотечних договорів між НБУ і ТОВ "Скорзонера", повідомляє FinClub.

"Національний банк подаватиме касаційну скаргу", - завили представники прес-служби державного регулятора.

Зокрема, раніше суд першої інстанції задовольнив позов "Скорзонери", бенефіціарами якого є Коломойський і Боголюбов, щодо НБУ і розірвав шість іпотечних договорів, укладених між позивачем та відповідачем як забезпечення боргових зобов'язань ПриватБанку перед регулятором за кредитами рефінансування.

Відповідні договори були укладені між "Скорзонерою" та НБУ у жовтні 2014 року. Предметом іпотеки за документами виступали земельні ділянки у місті Яремче Івано-Франківської області, де розташований гірськолижний курорт.

Суд прийшов до висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків вже державного ПриватБанку, однак не зробив цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ПриватБанк ще у 2016 році перед націоналізацією отримав у власність від своїх позичальників ряд активів у рамках погашення кредитної заборгованості. Йшлося зокрема і про курорт "Буковель".