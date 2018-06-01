НБУ прийняв важливе рішення: як зміняться ціни і вартість кредитів

В Україні висока облікова ставка стимулюватиме подорожчання кредитів і стримуватиме інфляцію. Паралельно з цим може сповільниться і зростання економіки. Рішення не знижувати ставку на днях прийняв Національний банк України. Жорстку монетарну політику у відомстві аргументували необхідністю уповільнити зростання цін.

OBOZREVATEL розібрався, як на українців вплине нове рішення Нацбанку.

Облікову ставку знижувати не будуть, але підвищити можуть

Якщо ситуація буде ускладнюватися, наприклад, не буде кредитного траншу від МВФ, облікову ставку можуть підвищити до того рівня, що "стримає інфляцію", заявили в НБУ. Висока облікова ставка збільшує "вартість" грошей в економіці, в результаті сповільнюється кредитування, ростуть кредитні ставки на міжбанку, а після - і в комерційних банках. Як розповів експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, зворотня сторона високої ставки - уповільнення зростання економіки.

Щоправда, в Нацбанку впевнені, що прогнозне зростання ВВП в цьому році виконати вдасться, а одне з основних завдань - стримати зростання цін. НБУ використовує інструменти монетарної політики, зокрема і облікову ставку, щоб коригувати рівень інфляції. Згідно з бюджетною резолюцією, за кілька років така політика має призвести до зниження інфляції до рівня 5%. Але з іншого боку Нацбанк також прагне знизити ставки по кредитах. А при високій ставці досягти цього буде складно.

"Правління Національного банку вважає, що при реалізації припущень базового сценарію поточні монетарні умови досить жорсткі, щоб знизити інфляцію в середньостроковій перспективі. Відповідно, було прийнято рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17,0%", - пояснює своє рішення регулятор.

"Правління Національного банку вважає, що при реалізації припущень базового сценарію поточні монетарні умови досить жорсткі, щоб знизити інфляцію в середньостроковій перспективі. Відповідно, було прийнято рішення залишити облікову ставку незмінною на рівні 17,0%", - пояснює своє рішення регулятор.

Цього року ціни мають зрости на 8,9%, а зростання ВВП скласти близько 3%. "Очікується, що завдяки сприятливим умовам торгівлі, пожвавленню споживчого та інвестиційного попиту до кінця року зберігатиметься позитивний розрив ВВП", - коментує підвищення облікової ставки екс-міністр економіки Богдан Данилишин.

До слова, облікова ставка в США - менше 2%, а Європейський Центробанк і зовсім утримує її на рівні 0%. Щоправда, і ставки по депозитах там у кращому випадку - кілька відсотків річних. Українці ж можуть заробляти на своїх внесках 13-16%. Але і кредити в більшості банків коштують понад 30% річних. Високі ставки пов'язані не тільки з обліковою ставкою, а й зі швидким зростанням цін. В ідеалі депозити повинні повністю покривати інфляцію, а кредити - операційні витрати, депозити, доходи і ризики. Так звані "ризики неповернення" в Україні одні з найвищих у Європі. За даними міжнародного агентства Fitch, 57% кредитів в Україні - "погані", тобто гроші якщо і повертають, то із затримкою.

Як у банках ставляться до високої облікової ставки

Кредити дорожчають приблизно на 70% від зростання облікової ставки, розповів представник "Кредобанку" Роман Лепак. Як приклад, банкір нагадує: з жовтня минулого року по березень 2018-го облікову ставку збільшили на 3.5 п.п. За цей час кредити для простих українців подорожчали в середньому на 3 відсоткових пункти. У той же час представник банку ПУМБ зазначив: два минулих підвищення облікової ставки не позначилися на депозитах. Банкір вважає, що прибутковість гривневих внесків не зміниться, а ось валютних навпаки - знижуватиметься.

Більшість опитаних OBOZREVATEL банкірів розраховують, що, починаючи з другої половини року НБУ буде поступово знижувати облікову ставку. Щоправда, в самому Нацбанку поки про такі плани не кажуть. За нинішніх умов, розповідають в "ОТП Банку", треба не тільки зберегти ліквідність, а й утримати клієнтів.

Високі кредитні ставки знижують попит на кредитування. Наприклад, такий напрямок як іпотечне кредитування в Україні на даний момент практично не користується попитом. Дорогі кредити, недовіра до банків, високий рівень неповернень. Все це грає проти української банківської системи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні з десятка фінансових установ всього лише у двох банках реальна і номінальна ставки перебувають приблизно на одному рівні. Всі інші фактично приховують велику кількість додаткових платежів. Щоб краще розібратися в кредиті, розповідає експерт Володимир Мазуренко, варто попросити у банку надати паспорт на кредит і копію договору. Ці два документи мають бути з однаковими умовами. В першу чергу варто звернути увагу на загальну вартість кредиту та реальну ставку.