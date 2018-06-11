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НБУ подав позови проти Коломойського на 10 млрд

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Національний банк подав нові позови до судів Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського.

Позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами на суму близько 10 млрд гривень, йдеться на сайті НБУ.

Відповідні судові справи стосуються виконання Коломойським зобов'язань за наданими у 2016 році особистими поруками на користь Нацбанку.

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Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав ПриватБанку в період між 2008 і 2015 роками.

Перший позов був поданий за місцем проживання українського олігарха у Швейцарії - до Суду першої інстанції у Женеві.

Другий пакет позовів подано за місцем перебування майна Коломойського в Україні - до Господарського суду Дніпропетровської області.

В НБУ переконані, що і швейцарський, і український суди задовольнять їхні обґрунтовані вимоги.

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При цьому заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова зазначила, що ці позови є важливим кроком на шляху до захисту інтересів українців і забезпечення виконання колишніми акціонерами ПриватБанку взятих на себе зобов'язань.

"ПриватБанк отримав кредити рефінансування від НБУ під забезпечення поруками, наданими особисто Коломойським. Але сьогодні зрозуміло, що в той час ПриватБанк насправді не міг повернути ці кредити. Врешті-решт, державі довелося націоналізувати банк ціною значних витрат в еквіваленті 5% ВВП, щоб захистити інтереси мільйонів власників рахунків та зберегти фінансову стабільність у цілому", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, які призвели до завдання фінустанові збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк виграв суд із націоналізації у компанії Коломойського.

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "Обозреватель".

Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Катерина РожковаІгор Коломойський
Місце
Україна
Об'єкти
національний банк УкраїниПриватБанк
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