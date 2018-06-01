НБУ оштрафував великий банк за погану перевірку клієнта

У травні Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох банків-порушників законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Про це свідчать дані Нацбанку.

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У травні "УкрСиббанк" оштрафований на 400 тис. Грн за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу в частині виявлення приналежності клієнтів, їх близьких або пов'язаних з ним осіб до числа публічних діячів. Банк отримав письмове застереження за порушення від регулятора.

Також "МТБ Банку", "Кредобанку" і "Промінвестбанку" були виписані письмові застереження за порушення.

У зв'язку із існуючими санкціями банки будуть змушені посилити контроль клієнтів, що в свою чергу призведе до того, що отримати кредит тепер буде набагато складніше.

Як повідомляв "Обозреватель", 2 березня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким посилюється відповідальність власників банків . Даний закон підписаний Президентом України 6 березня. Документ наділяє Нацбанк правом при здійсненні банківського нагляду визначати фізичних і юридичних осіб, як пов'язаних з банком осіб, а також надає Фонду гарантування вкладів фізичних осіб право вимагати від власників і керівників банків задоволення кредиторських вимог, не чекаючи ліквідації банку, а на етапі оцінки вартості ліквідаційної маси.