Вчора за №8157 зареєструвала законопроект "Про Національне бюро фінансової безпеки України".

Шановні журналісти, експерти і ті, хто називає себе експертами!

Будь ласка, не вводьте людей в оману.

Усі ключові положення законопроекту вже проговорено. Ще раз звертаю на них увагу.

У день започаткування НБФБ податкова міліція зникне. Для її ліквідації необхідно провести певні процедури, що потребують часу. Наприклад: закінчити всі розпочаті податковою міліцією кримінальні провадження, звільнити працівників, передати майно, вирішити безліч інших юридичних, адміністративних та господарських питань.

Всі ці ліквідаційні процедури повністю відносяться до повноважень уряду, зокрема Міністерства фінансів.

НБФБ пропонується створити як єдиний орган, метою діяльності якого буде протидія злочинам, що прямо чи опосередковано завдають шкоди публічним фінансам. Тобто він створюється для боротьби з тими хто розкрадає бюджетні кошти:

- прямо з бюджету,

- через несплату податків,

- чи будь-яким іншим способом,

- хто будує злочинні фінансові схеми,

- та спотворює конкурентне середовище,

- хто несе реальну загрозу фінансовій безпеці держави.

Тиск на бізнес зменшиться хоча б через те, що передбачені законопроектом норми не дозволятимуть порушувати кримінальні провадження у випадках, коли відсутні докази фактичного нанесення державі значних збитків або такі збитки вчасно відшкодовано.

Не можливим буде кримінальне переслідування підприємців на підставі не підтверджених повідомлень по несплату податків, не узгоджених актів та довідок податківців (сьогодні це 80% роботи податкової міліції) або державних аудиторів.

Такий підхід закріплено в законопроекті внесенням відповідних змін до Кримінального та Кримінального Процесуального кодексів (абз. 4 змін до статті 214 КПКУ).

Щодо кількості контролюючих органів, то більше їх не стане — зі створенням НБФБ існування податкової міліції стане незаконним та недоцільним.

Прикінцевими положенням вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо передачі до компетенції НБФБ всіх злочинів у сфері публічних фінансів та заборони всім правоохоронним органам виходити за межі своїх повноважень. Це означає, що у зв'язку із розслідуванням економічних злочинів підприємці будуть мати справу лише з одним НБФБ.

Створення НБФБ як окремого незалежного органу саме з такими функціями та повноваженнями обґрунтовано тим, що:

- функціонування податкової міліції у складі ДФС України, на жаль, надає можливість використовувати її для тиску на бізнес. Крім того, за європейською практикою державний орган, що адмініструє сплату податків, не повинен мати правоохоронних функцій, саме тому що це несе високі корупційні ризики;

- в Україні назріла необхідність об'єднання в єдиному правоохоронному органі функцію протидії злочинам як у сфері наповнення бюджету, так і у сфері витрачання бюджетних коштів, використання та збереження державного майна та інші питання фінансової безпеки держави, які сьогодні розпорошені між різними правоохоронними органами;

- правоохоронний орган, створений для протидії злочинам у бюджетній сфері, повинен бути максимально незалежним від всіх державних органів, які за своїм функціоналом є розпорядниками бюджетних коштів.

Враховуючи рівень корупції в Україні, НБФБ не може бути підпорядкований ні КМУ, ні жодному з центральних органів виконавчої влади.

І ключове. Як це відобразиться на бізнесі?

НБФБ повинен сконцентрувати свою увагу на системних злочинах у сфері публічних фінансів, які несуть суттєву загрозу державі.

Принцип роботи НБФБ, закріплений нормами законопроекту, передбачає протидію злочинам у бюджетній сфері не шляхом переслідування окремих суб'єктів господарювання, як це робиться сьогодні податковою міліцією, а через:

- виявлення системних негативних явищ та процесів в економіці,

- розкриття механізмів їх виникнення та функціонування,

- збирання доказів та фактів щодо злочинних схем, на яких вони грунтуються,

- виявлення їх реальних фігурантів,

а вже потім, на підставі глибоких аналітичних досліджень, — порушення кримінальних проваджень відносно конкретних осіб учасників таких злочинних схем.

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Впровадження таких норм повинно призвести до припинення безпідставного переслідування сумлінних суб'єктів господарювання та одночасно зробити невідворотнім покарання тих, чиї корисні наміри та діяння несуть загрозу фінансовій безпеці державі.

Законопроект містить норми, які дадуть можливість не порушувати кримінальне провадження по відношенню до тих, хто помилився, але виправив свою помилку, відшкодувавши державі завданий збиток та сплативши передбачені законом штрафи та фінансові санкції.

Думаю, що такій підхід матиме позитивний вплив на бізнес.