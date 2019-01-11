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На українців чекає зростання долара чи інфляції: фінансист вказав на помилку з держборгом

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Кабінет міністрів, згідно зі стратегією управління держборгом, не розраховує на виплати "умовних зобов'язань" (VRI). При цьому в таких оцінках закладена помилкова формула, і платити все ж доведеться. За умови обмежених бюджетних коштів для цього треба буде або "відпустити" інфляцію, або допустити девальвацію гривні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Фінансист опублікував підтвердження помилкових розрахунків Кабміну.

"Кричуще неправильна формула і неправильні прогнози щодо ВВП призвели не тільки до неправильних висновків щодо виплат VRI, а й щодо розрахунків прогнозу з боргового навантаження України", — написав експерт.

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Так, ще наприкінці 2015-го Україна реструктуризувала зовнішній борг. Тобто старий борг перерахували, частина (близько 20-25%) перевели в "умовні зобов'язання" (VRI). Ці гроші треба виплачувати лише за певних умов.

Міністерство фінансів вважає виплати за випущеними VRI "малоймовірними у середньотерміновій перспективі". Але при цьому у стратегії управління боргом вказана формула, яка не відповідає ні проспекту емісії VRI варантів, ні меморандуму на реструктуризацію єврооблігацій.

Перша помилка — реальний ВВП переплутали з номінальним. У затвердженій урядом стратегії управління боргом зазначено, що виплати з VRI варантів не відбуваються, якщо "реальний ВВП України становить менше $125,4 млрд". "Насправді в меморандумі на реструктуризацію і у проспекті емісії VRI варантів чітко вказано, що "виплати з VRI варантів не відбуваються, якщо номінальний ВВП України становить менше $ 125,4 млрд", — зазначає аналітик. При цьому номінальна цифра завжди вища за реальну.

Зростання долара або інфляції: фінансист вказав на помилку Кабміну

Друга помилка — переплутали залежність динаміки ВВП від виплат. Так, у затвердженій стратегії йдеться, що виплати не відбуваються, "якщо зростання ВВП становить менше 3%". Насправді в меморандумі на реструктуризацію та у проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що виплати не проводяться, якщо зростання реального ВВП становить <3%.

Зростання долара або інфляції: фінансист вказав на помилку Кабміну

Третя помилка — у стратегію заклали малоймовірні прогнози. У документі зазначено, що доларовий ВВП України у 2018 році зросте на 1,4% і складе $113,7 млрд. "І це такий прогноз, коли після першого півріччя ВВП України у доларах виріс на 20,3%, а МВФ ще у квітні заявив, що ВВП складе $119,1 млрд. "І у квітні був прогноз МВФ на базі помилкових занижених даних з ВВП України за 2017-й, у жовтні 2018 року вони збільшили прогноз щодо ВВП за 2018 рік до $126,3 млрд, а в реальності ВВП України у 2018 році буде значно більшим", — пояснює експерт.

Зростання долара або інфляції: фінансист вказав на помилку Кабміну

Зростання долара або інфляції: фінансист вказав на помилку Кабміну

Крім того, у затвердженій стратегії управління боргом зазначено, що гривневий ВВП України у 2018 році зросте на 11,7% і складе 3332,3 млрд грн. "І це такий прогноз після того, як у першому півріччі ВВП України виріс на 20,1% у гривні", — дивується Компанієць.

У реальності, впевнений експерт, за підсумками 2018 року Україна матиме близько 3600 млрд грн ВВП ($130 млрд). Таким чином, через помилкові розрахунки затверджені плани виконати не вдасться, впевнений експерт. І це за умов, коли і без додаткових витрат на обслуговування і виплату зовнішнього боргу у 2019-му Україні доведеться витратити 40% дохідної частини бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України від 23 листопада 2018 року ухвалила у другому читанні і за основу законопроект про державний бюджет України на 2019 рік. Інфляція складе 7,5%, а динаміка ВВП — близько 3%.

Крім того, парламент проголосував за зміни до Податкового кодексу, згідно з якими з 1 липня 2019 року ще на 9% підвищать акциз на сигарети, введуть плату ПДВ на поштові посилки з-за кордону, якщо їхня вартість вища за € 100, переглянуть деякі ставки і податки.

7 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2019 рік.

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Тема
Держбюджет-2019
Місце
Україна
Теги
кредитМВФ
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Hansen Sarah
Hansen Sarah
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Галицький Данило
Галицький Данило
Это детектив автара, только Шэрлок с Холмсом с помощью Доктора с Ватсоном, могут помочь разобраться, что натворила злочинна влада. В украинском варианте статьи написано, что только инфляция и девальвация может спасти Украину, в сруцком уже, или то или другое. Все пропало Шэф, все пропало!
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Приходько Егор
Приходько Егор
це зрада или перемога? все дорожает! война не кончается! моряки сдаются в плен вместе с короблями! америка не помогает! европе на вас насрать! но есть и плюсы это безвиз и томас. все! все больше ничего!
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