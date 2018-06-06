На клієнтів "ПриватБанку" полюють шахраї

Служба безпеки "ПриватБанку" спільно з кіберполіціэю припинила діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося шахрайськими операціями з банківськими картами і рахунками клієнтів банку.

Про це повідомили в прес-службі "ПриватБанку", зазначивши, що правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків, в результаті яких було вилучено понад 500 пластикових карт.

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Також вилучили велику кількість пристроїв для несанкціонованого зчитування інформації з банківських карт клієнтів, накладки для фіксації ПІН-кодів клієнтів, частини банкоматів, на яких зловмисники тестували своє шахрайське обладнання, прилади для виготовлення підроблених банківських карт.

В той же час, як повідомив операційний директор компанії з кібербезпеки "10guards" Віталій Якушев на сьогоднішній день в Україні кожен третій клієнт банків стикається з шахрайськими операціями.

"Існує два основних способи крадіжки грошей з банківських карт: зчитувальні пристрої, тобто крадіжка грошей, коли ви розраховуєтесь карткою. А також крадіжка грошей під час онлайн-проплат", - сказав есперт. "Картку можуть провести через один термінал два рази. Перший раз її проводять легітимно, і тим самим відправляють інформацію в банк, а вдруге просто копіюють магнітну доріжку вашої картки і потім використовують її для того, щоб потім на її основі зробити клон і використовувати його для оплати в інших місцях", - зазначив експерт.

"Щоб більш-менш убезпечити себе, потрібно бути більш уважним і більш обережним. Якщо ви користуєтеся банкоматом, необхідно звертати увагу на картоприймач. Це пристрій, в який вставляється карта", - сказав експерт, зазначивши при цьому, що також потрібно звертати увагу на клавіатуру, на якій набирається пін-код. "Всі ці пристрої мають бути абсолютно монолітними. Там не має бути нічого, що можна було б зняти, приклеїти і т.ін. Якщо говорити про термінали, в яких йде подвійне проведення карти: по легітимному шляху і по фіктивному, то тут потрібно постійно контролювати картку. Не варто віддавати її офіціанту в ресторані або кафе", - заявив експерт.

"Крім того, необхідно підключити в банку смс-повідомлення про будь-які транзакції, які здійснюються за допомогою карти. Якщо вашу карту скопіювали і використовують подвійне списання, у разі смс-повідомлення вам прийде повідомлення про транзакції і ви зможете заблокувати карту", - зазначив експерт .

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