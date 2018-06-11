Мільярди доларів: вже відомо, скільки Україна втратила через Крим і Донбасу

Анексія Криму і окупація Донбасу завдали нищівного удару по економіці України, заподіявши країні мільярдні збитки.

Про це йдеться в звіті "Eurasia Center Atlantic Council".

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"Після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн гектарів землі, які оцінюють в більш, ніж 1,8 млрд дол. Крім цього, українські банки втратили від 1,7 млрд дол. до 1,9 млрд дол. активів, які залишилися в банківських відділеннях", - йдеться в звіті.

"Також Росія конфіскувала "Крименерго", як наслідок - Україна втратила ще 1 млрд дол.", - йдеться в звіті. Збиток, нанесений інфраструктурі Донбасу в результаті військової агресії з боку Росії оцінюється в 9,5 млрд дол.

У звіті "Eurasia Center Atlantic Council" стверджується, що розрахунок збитків, які понесла Україна, полягає в множенні частки її втраченого ВВП на чотири. "Донбас був джерелом 10% ВВП України, Крим - 3,7%. У МВФ оцінили ВВП України в докризовий 2013 рік на рівні 179,6 млрд дол. Таким чином, загальна вартість активів Криму і Донбасу склала 13,7% від цієї суми, помножені на чотири, або 98,4 млрд дол.", - йдеться в документі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в тому, що він дозволив Росії окупувати український Крим. Таку заяву глава США озвучив на прес-конференції в Канаді за підсумками його участі в саміті G7, підкресливши, що Обама "дозволив" анексію півострова.