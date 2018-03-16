"Мене роздягнув банк": у Росії гола жінка погрожувала підпалити себе. Опубліковано відео

У російському місті Томськ жінка роздяглася догола в одному з відділень "Совкомбанку" і погрожувала підпалити себе.

"Мене роздягнув банк. До останнього..." - заявила жінка на відео, яке було опубліковане в Twitter-акаунті Science club Russia.

Жінка запевняла, що є лікарем, а на питання, чому вона оголилася, відповідала, що у всьому винен "Совкомбанк".

Співробітники кредитної установи припустили, що потрібно викликати психіатрів.

Пізніше в прес-службі банку заявили, що жінка перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Вчора російський лікар міської лікарні збожеволіла через кредит банку "Совкомбанк". Прийшла в банк, роздяглася догола і залізла на стіл, погрожуючи підпалити себе. pic.twitter.com/B9P0kWDltD - SCIENCE CLUB RUSSIA (@SCIENCE_CLUB_RU) 15 березня 2018 р

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