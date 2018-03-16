УкрEngРус
Регистрация
СвітСпорт

"Мене роздягнув банк": у Росії гола жінка погрожувала підпалити себе. Опубліковано відео

7.7тЧитати новину російською

У російському місті Томськ жінка роздяглася догола в одному з відділень "Совкомбанку" і погрожувала підпалити себе.

"Мене роздягнув банк. До останнього..." - заявила жінка на відео, яке було опубліковане в Twitter-акаунті Science club Russia.

Жінка запевняла, що є лікарем, а на питання, чому вона оголилася, відповідала, що у всьому винен "Совкомбанк".

Новини
Обама, х*хли і євреї: в Росії розгорівся скандал через морозиво

Співробітники кредитної установи припустили, що потрібно викликати психіатрів.

Пізніше в прес-службі банку заявили, що жінка перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Росії виник скандал навколо компанії "Євросєть"

Місце
РосіяТомськ
Поділитися у Facebook

Наші блоги