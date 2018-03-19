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Мей може заморозити $300 млрд, вкрадені Путіним - Жданов

31.2тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей могла б заморозити $300 мільярдів, які, за її заявою, Володимир Путін вкрав у Росії за 18 років свого правління.

Про це в ефірі ObozTV заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Великобританія могла обвалити банківську систему Росії буквально на клацання пальця - вимкнувши SWIFT або заморозивши ті $300 млрд, про які говорила Тереза ​​Мей. Це був би шок і холодний душ для Росії", - вважає він.

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За його словами, такі кроки досі не були зроблені, оскільки Захід "боїться розвалу Росії".

"Це гра на межі фолу: з одного боку, потрібно змусити Путіна сісти за стіл переговорів або діяти в тих рамках, які вони йому визначають, з іншого - не можна допустити розвалу Росії", - вважає Жданов.

Раніше в ефірі ObozTV експерт пояснив, чому не можна назвати Путіна легітимним президентом Росії.

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Теми
Ефіри Oboz TVПряма трансляціяОбозреватель TVХолодна війна між Заходом і РосієюСанкції проти Росії
Особи
Володимир ПутінОлег ЖдановТереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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