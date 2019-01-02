Масштабний розворот біткоїну: аналітики озвучили несподіваний прогноз

У 2019 повинен відбутися великий апгрейд біткоїну. Збільшення пропускної здатності дасть можливість залучати нових користувачів. Також багато хто чекає і чергового різкого стрибка самого курсу.

Про це повідомляє профільної видання Сryptofeed. "Ринок повинен поступово позбуватися від так званого"сміття", яке не має ніяких функцій і бази користувачів. В даний час його можна зустріти в лістингу CoinMarketCap інших платформ, але скоро власники оцінять збитки від таких активів і почнуть поступово від них позбавлятися", – зазначає видання.

курс біткоїну

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнано більшості країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (період світової фінансової кризи)

Як повідомляв OBOZREVATEL, венчурний інвестор Тім Дрейпер впевнений, що курс біткоїну досягне $ 250 тис. до 2022 року. Голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалюта є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.