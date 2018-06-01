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Курси валют доведеться змінити через біткоін - МВФ

1.7тЧитати новину російською

У МВФ заявили, що банки мають пропонувати "кращі" валютні курси, щоб запобігти потенційній конкуренції з криптовалютою.

Таку думку висловив заступник директора Департаменту валютно-кредитних ринків і ринків капіталу МВФ Донг Хе, зазначивши, що в один прекрасний день кріптоактіви можуть скоротити попит на гроші Центрального банку", передає "Економічна правда".

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На думку Хе, Центральний банк може втратити свою перевагу впливати на економіку, наприклад, зміною процентних ставок, якщо криптовалюти стануть поширені ще ширше, в зв'язку з чим центробанкам слід "запобігти можливому конкурентний тиск кріптоактівов на фіатні гроші".

Хе також пропонує банкам створювати власні цифрові активи. Відзначається, що вони могли б зробити гроші ЦБ зручними для користувачів в цифровому світі, випускаючи токени на додаток до наявних коштах і банківських резервів.

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард заявляла, що введення міжнародного регулювання операцій з криптовалюта неминуче.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що до урс біткоіни опустився до рекордної позначки.

На думку експертів курс Bitcoin може втратити в ціні до 10% .

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Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Об'єкти
криптовалютабіткойндолар
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