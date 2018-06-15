Курс валют в Україні: долар продовжує рости

НБУ несуттєво послабив курс гривні. Курс долара на міжбанку виріс на вісім копійок, а в продажу - на дев'ять.

Як повідомили в прес-службі НБУ, на п'ятницю, 15 червня, офіційні курси валют встановлені на наступному рівні:

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Курс валют в Україні: долар росте, гривня падає

- 100 дол США - 2621,96 грн (+9,54);

- 100 євро - 3075,56 грн (+2,31);

- 10 російських рублів - 4,21 грн (+0,07).

Євровалюта в покупці не змінилася, а в продажу подорожчала на 1 коп. і склала 30,74-30,78 грн. Російський рубль також незначно подорожчав і в покупці, і в продажу - до 0,422-0,423 грн.

Курс в обмінниках коливається від 25,99 грн/дол в покупці до 26,25 грн/дол в продажі.

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Раніше OBOZREVATEL писав про те, що курс долара в Україні за першу половину 2018 го впав на 7,5% , а гривня по динаміці зростання обігнала грузинський ларі і колумбійський песо. Аналітики прогнозують: запас зміцнення ще не вичерпаний. Згідно позитивним прогнозам, уже в найближчі місяці американська валюта може подешевшати до 25-25,5 грн.