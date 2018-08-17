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Курс валют в Україні: долар і євро переступили нову позначку

17.7тЧитати новину російською

В Україні в п'ятницю, 17 серпня, середній курс гривні до долара в продажу був встановлений на рівні 27,8 грн/$. Таким чином в порівнянні з попереднім днем ​​американська валюта подорожчала на 16 копійок.

За даними банків, середній курс євро виріс на 17 копійок - до 31,7 грн/€.

Національний банк України (НБУ) встановив такі курси іноземних валют до гривні:

1 долар США - 27,67 грн;

1 євро - 31,46 грн;

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У порівнянні з попереднім робочим днем ​​американська валюта подорожчала на 23 копійки. Вартість євро с свою чергу піднялася на 39 копійок.

Варто зазначити, що Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATE , раніше експерти дали прогноз щодо курсу долара до гривні до кінця літа.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
доларгривняУкраїна
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