Курс валют в Україні: долар і євро переступили нову позначку

В Україні в п'ятницю, 17 серпня, середній курс гривні до долара в продажу був встановлений на рівні 27,8 грн/$. Таким чином в порівнянні з попереднім днем американська валюта подорожчала на 16 копійок.
За даними банків, середній курс євро виріс на 17 копійок - до 31,7 грн/€.
Національний банк України (НБУ) встановив такі курси іноземних валют до гривні:
1 долар США - 27,67 грн;
1 євро - 31,46 грн;
У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 23 копійки. Вартість євро с свою чергу піднялася на 39 копійок.
Варто зазначити, що Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.
Як повідомляв OBOZREVATE , раніше експерти дали прогноз щодо курсу долара до гривні до кінця літа.
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