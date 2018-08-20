Курс подолає нову психологічну позначку: що буде з доларом в Україні восени

В Україні завершився традиційний період зміцнення гривні: курс долара росте вже кілька тижнів поспіль. За оцінками аналітиків, наступного місяця гривня може перетнути чергову "психологічну позначку" і опуститися нижче 28 грн/$. Однак приводів для паніки немає. Помірне подорожчання долара закладене і в державному бюджеті, і в прогнозах Національного банку. Якщо переговори з МВФ пройдуть вдало, зниження гривні кардинально на зростання цін не вплине.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні восени.

Долар росте, але ситуація під контролем

В Україні курс долара 20 серпня досяг 27,89 грн/$ (довідкові дані НБУ). Це рекордна за останні кілька місяців позначка. Економісти пояснюють: причин для такої тенденції кілька. Так, за словами експерта Міжнародного центру перспективних дослідження Єгора Кияна, зараз Україна повертає борги за випущеними іноземними облігаціями. Фактично країна брала кредити, а зараз повинна повертати їх з відсотками. Крім того, ситуація у світовій економіці залишається складною.

Торгові війни між США та ЄС погано відбиваються і на Україні, зазначає Киян. Одне з основних джерел валютних поповнень - експортна виручка від продажу сировини. Ціни на сировинних ринках знижуються, в результаті до країни приходить менше валюти. Водночас старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб додає: на курс гривні впливає і подорожчання долара на світових ринках, глобальний вихід інвесторів з ризикових активів, включаючи країни з ринками, що формуються (до них відноситься і Україна).

Девальвацію національної валюти також пояснили і в Національному банку. Там відзначають сезонне зростання попиту на долари. Чим більше в Україні купують валюту, тим дорожче вона продається. Наразі імпортери запасаються доларами, щоб підготуватися до активного сезону. "Позначається сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, яким потрібна валюта для розрахунків за газ і за нафтопродукти (для раннього початку збору врожаю) і з боку імпортерів товарів і послуг споживчого напряму (електроніка, продукти харчування, туризм тощо", - пояснює регулятор.

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Крім того, чиновники називають ще один фактор - настрої на ринку. Очікуючи на девальвацію, учасники ринку починають менше продавати і більше купувати. А це зі свого боку тільки загострює ситуацію.

Однак в НБУ впевнені, що причин для хвилювань немає. Аграрії та металурги (вони забезпечують основну кількість експортної виручки) досить активно продають на українському валютному ринку долари. Тому очікувати різкої девальвації не варто. Щоб "згладити" падіння, Нацбанк виходить на ринок і продає долари зі своїх ресурсів. Зараз у "тайниках" НБУ - $17,9 млрд. Цих коштів цілком вистачить, щоб обслуговувати зовнішні борги та утримувати курс долара.

Що буде з курсом долара восени

Долар через тиждень торгуватиметься близько 28,2-28,3 грн, а готівковий долар в банках може подорожчати до 28,0/28,4 грн, вважає Вадим Іосуб. При цьому на початку осені курс національної валюти, за оцінками аналітика, може бути близько 28,5 грн/$.

Такий самий прогноз озвучує і Єгор Киян. "Я гадаю, що теоретично, без формули, яка базується на минулих тенденціях, курс у наступному місяці не перевищуватиме 28,5 грн/$. Якщо впаде національна валюта сильніше, це погано позначиться на населенні, але може бути плюсом для наших експортерів" , - пояснив експерт.

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Варто зазначити, що раніше у бюджетній резолюції на цей рік уряд прогнозував курс долара до грудня на рівні близько 30 грн/$. Водночас наступного року за оцінками уряду середній курс може досягти 30,5 грн/$. Фактично це більш ніж на 2,5 грн більше за чинну ціну гривні. Якби національна валюта не девальвувала, виконання бюджету країни опинилося б під загрозою. Чим дорожчий долар, тим вищі бюджетні надходження від експорту і кредитів.

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Як повідомило OBOZREVATEL наближене до переговорного процесу з МВФ джерело, у вересні може бути прийняте остаточне рішення про продовження програми співпраці. І, швидше за все, Україна отримає наступний транш. Єдина невиконана рекомендація - підвищення тарифу на газ. Однак це рішення може бути прийняте вже в кінці цього місяця.

Позитивні новини від Фонду з одного боку підтвердять отримання $1 млрд, а з іншого дозволять продовжити співпрацю з іншими кредиторами - ЄС, ЄБРР, Світовим банком. Крім того, за програмою співпраці також стежать і інвестори. Для них "зелене світло" від МВФ може стати вирішальним аргументом під час прийняття рішення про те, чи вкладати свої кошти в Україну. Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у рамках виконання рекомендацій МВФ найближчим часом в Україні може з'явитися нова система перевірки отримувачів субсидій. Крім того, планується "розбити" тарифи на газ та опалення і підвищити вартість блакитного палива. Детальніше про те, як співпраця з МВФ може змінити життя українців, читайте тут .