Курс долара в Україні значно зміниться: прогноз на місяць

В Україні курс долара в листопаді може знизитися до 28 грн/$ (на даний момент 28,2 грн/$).

Про це OBOZREVATEL розповів аналітик "Аьпарі" Максим Пархоменко. У листопаді, припускає експерт, і ціни на метали, і вартість зерна на світових ринках будуть залишатися відносно стабільними. А це означає, що розмір виручек знижуватися не буде.

"На зовнішніх ринках наших експортерів не очікують вкрай негативні фактори. В цілому, навіть з урахуванням негативу з боку торгових воєн Китаю і США, ціни на метали в 2 рази вище, ніж в 2016 році", - відзначає аналітик. Також, за словами Пархоменка, на даний момент вартість зерна на світових ринках на 20% вище, ніж під час мінімальних значень. А це, впевнений аналітик, дає підстави вважати, що проблем з валютною виручкою в українських експортерів не буде.

"Гривня буде стабілізуватися на поточних рівнях в 28 грн/$", - прогнозує аналітик. Китай вводить додаткові програми стимулювання економіки, це також може утримувати зростання світової економіки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні до кінця жовтня і в перших числах наступного місяця вартість долара буде рости. Традиційно в останні дні місяця збільшується попит на ринку за рахунок повернення ПДВ.