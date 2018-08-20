Курс долара в Україні восени: аналітики озвучили прогноз

В Україні долар через тиждень буде торгуватися близько 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може подорожчати до 28,0/28,4 грн, прогнозує старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. При цьому до початку осені курс національної валюти, за оцінками експерта, може бути близько 28,5 грн/$.

Такий же прогноз озвучує й економіст Єгор Киян, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Я думаю, що теоретично, без формули, яка базується на минулих тенденціях, курс у наступному місяці не перевищуватиме 28,5 грн/$. Якщо впаде національна валюта сильніше, це погано позначиться на населенні, але може бути плюсом для наших експортерів", - зазначив експерт.

Як розповіло OBOZREVATEL наближене до переговорного процесу з МВФ джерело, у вересні може бути прийнято остаточне рішення про продовження програми співпраці. І, швидше за все, Україна отримає наступний транш. Єдина невиконана рекомендація - підвищення тарифу на газ. Однак це рішення може бути прийнято вже в кінці цього місяця.

Позитивні новини від Фонду з одного боку підтвердять отримання $1 млрд, а з іншого дозволять продовжити співпрацю з іншими кредиторами - ЄС, ЄБРР, Світовим банком. Крім того, за програмою співпраці також стежать і інвестори.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, у рамках виконання рекомендацій МВФ найближчим часом в Україні може з'явитися нова система перевірки отримувачів субсидій. Крім того, планується "розбити" тарифи на газ та опалення і підвищити вартість блакитного палива. Детальніше про те, як співпраця з МВФ може змінити життя українців, читайте тут.