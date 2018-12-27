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Курс долара в Україні поб'є рекорд: прогноз аналітика

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В Україні курс долара може досягти мінімальної позначки за останні півроку, опустившись у перші дні січня 2019-го до 27,1 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо помірне зниження долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн", – прогнозує експерт.

За минулий тиждень долар знижувався до гривні в усі робочі дні, за винятком четверга. 27 грудня долар перейшов до зростання, як на готівковому сегменті ринку, так і на міжбанку. Пов'язано це з розширенням гривневої ліквідності, яке, імовірно, викликане компенсацією ПДВ.

Курс долара

Курс долара

Pixabay

Новини
Що буде з курсом долара у 2019-му: аналітик склав прогноз

Основні прогнози курсу долара на 2019 рік:

  • 29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

  • 29,4 грн/$ (прогноз, закладений у бюджет-2019);

  • 28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні наступного року американська валюта буде продаватися за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривня
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Безсмертный Олег
Безсмертный Олег
Бл@ть, о каких рекордах вообще речь?
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Semenov Igor
Semenov Igor
Когда в стране есть рекорды - это всегда хорошо, вносит позитив в жизнь страны.
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Motuz Platon
Motuz Platon
Если только карга ботоксная власть не получит.
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