Курс долара в Україні може знову вирости: експерт озвучив прогноз

З наступного тижня курс долара в Україні може знову вирости. Це буде пов'язано з тим, що на наступному тижні - кінець місяця, тобто закриватимуться всі платежі. Отже, в середині тижня очікується девальвація, а до кінця наступного тижня - знову ревальвація до психологічної позначки.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив експерт "Альпарі" Максим Пархоменко, зазначивши, що на наступному тижні основним девальваційних чинником стане саме закриття всіх основних платежів.

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"Закриття місяця, оплата основних платежів, виплата боргів і репатріація капіталу за кордон будуть основними девальваційними чинниками наступного тижня", - сказав експерт, нагадавши, що в такий період пропозиція валюти є максимальною.

"В цілому, в даний період ці фактори найменшим чином впливають на валюту, оскільки її пропозиція в даний період є максимальною. Таким чином, на першу половину тижня курс долара може скоректуватися до позначки в 26.20 грн за дол., але під кінець тижня ми залишимося на тих же рівнях, що і зараз", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що курс долара в Україні після 21 травня може переступити позначку в 26 грн/$. Ціни на сировинних ринках зростають, обсяги експортних виручек збільшуються і гривня поступово зміцнюється. Якщо ще кілька місяців тому Нацбанк частіше виходив на валютний ринок з продажем долара, то зараз регулятор навпаки - скуповує його, щоб зменшити зростання гривні. І банкіри, і провідні аналітики прогнозують ревальвацію, яка триватиме як мінімум до кінця літа.