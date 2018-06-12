Кожен третій українець вважає за краще зберігати гроші під подушкою

Національний банк України констатує, що 37% дорослого населення України не мають жодного відкритого банківського рахунку.

Таку інформацію оприлюднив голова НБУ Яків Смолій, зазначивши, що в 2011 році серед дорослого населення України 41% жителів мали хоча б один банківський рахунок. Про це повідомляє Finclub.

Новини Посилання

Зарплата в конвертах і заощадження: українці витрачають більше, ніж заробляють

"За шість років, тобто до 2017 року цей показник зріс і становив вже 63%", - сказав Смолій.

Він зазначив, що цей показник недостатній, бо 37% дорослого населення не мають рахунків в банках.

Як приклад він навів показники таких країн як Вірменія (48%), Чеська Республіка (81%), Угорщина (75%), Білорусь (81%), Австрія (98%), Королівство Нідерланди (100%), Данія (100%), де показник фінансової інклюзії значно вищий.

Глава НБУ також зазначив, що для підвищення рівня фінансової інклюзії потрібно стимулювати розвиток новітніх фінансових технологій, посилювати захист прав споживачів і працювати над підвищенням фінансової грамотності населення.

"Фінансова інклюзія - це шлях до майбутнього зростання економіки за допомогою мобілізації заощаджень населення, інвестицій в розвиток економіки України, а також диверсифікацію фінансової системи", - підкреслив Смолій.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в 2017 році доходи населення України склали 2475,8 млрд грн, витрати - 2544,8 млрд грн, заощадження українців в 2017 році скоротилися на 69 млрд грн. У 2017 році номінальні доходи населення зросли на 24,4%. Наявний прибуток, який може бути використаний на придбання товарів і оплату послуг, зріс на 21,3%.