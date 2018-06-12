Корпорації, роботи і технології: життя українців може кардинально змінитися

Найближчим часом життя українців може змінитися кардинальним чином. Промислова революція з одного боку дасть різкий поштовх для розвитку економіки, а з іншого - позбавить мільйони співробітників робочих місць.

Як писав в матеріалі OBOZREVATEL, про це йдеться в звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). У звіті йдеться про те, що технології, цифровізація і роботизація проникнуть в усі сфери життя людини.

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Що буде, якщо переможуть технології

Роботи увійдуть в повсякденне життя кожної людини, число робочих місць різко скоротиться, а країни з розвиненою економікою нададуть своїм громадянам "безумовний базовий прибуток". Варто зазначити: серед провідних світових економістів ідея базового прибутку користується популярністю. Більш того, в деяких розвинених країнах Європи таку концепцію вже намагаються втілити в життя.

Експерти Всесвітнього економічного форуму в своїй доповіді пояснюють: ручну роботу практично повністю замінять роботи, нові технології дозволять прискорити економічне зростання. З огляду на, що кількість робочих місць значно скоротиться, базовий прибуток - можливість зняти соціальну напругу в суспільстві. Уже зараз противники нової промислової революції говорять про те, що більшість людей може залишитися без роботи і бідувати, в той час як великий бізнес не тільки заощадить на робочій силі, але і буде отримувати надприбуток.

Що буде, якщо переможуть корпорації

Нова фінансова криза за своїми масштабами багаторазово перевершить спад економіки в 2007-2008 роках, а уряд опиниться в боргових ямах. І в той час, як влада буде втрачати свої позиції, великий бізнес поступово перебере на себе функції, які раніше були властиві тільки державі (суспільне утворення, розвиток соціальної інфраструктури).

Побоюючись зломів, обмінюватися інформацію будуть тільки в закритих системах без доступу до загальної мережі, що обмежить глобальне співробітництво. Економічне зростання поступово відновиться, проте ставлення до грошей зміниться. "Нова прибуток стимулює широке прийняття ощадливих принципів", - йдеться в сценарії.

Природні ресурси стануть дефіцитними, некваліфіковані робітники втратять свої місця. До слова, значне зростання впливу соціально відповідального бізнесу на країни в одному з прогнозів розвитку ринку праці також передбачили аналітики PwC. У своєму прогнозі вони стверджують, що кар'єра у великій компанії буде визначати соціальне і матеріальне положення в суспільстві. Більш того, в корпораціях будуть оцінювати і відслідковувати фізичний стан своїх співробітників.

Що буде, якщо переможуть захисники екології

Передові країни створюють Об'єднані стійкі нації (ОУН), говориться в третьому прогнозі економістів ВЕФ. Головні з завдання - скоротити виснаження природних ресурсів, зупинити зміну клімату. Нові тенденції підштовхують розвиток промисловості в іншому напрямку: нешкідливі матеріали, мінімальний вплив на екологію. Тих, хто продовжує використовувати шкідливе виробництво, зобов'язують платити високі податки.

Головний тренд - економія. Інтернет-платформи дозволяють людям ділитися житлом, транспортними засобами. З одного боку, скоротиться споживання, а з іншого - економіки багатьох країн увійдуть в тривалий період стагнації. "Попит скорочується для нових комерційних, офісних і промислових будівель через сильний скорочення споживання і промислової діяльності.

У міру збільшення місцевого виробництва потреба у вантажних перевезень знижується, скорочуючи будівництво нової вантажної інфраструктури", - йдеться в сценарії. З'являться нові професії - інженери по ресурсоефективності, фахівці з стійкості.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що до 2018 року для багатьох компаній застосування в своїх проектах технології BIM (Building Information Modeling або Building Information Model; інформаційне моделювання будівлі або інформаційна модель будівлі) перейшло з розряду інновації і навіть конкурентної переваги в обов'язкова умова для розвитку проектів .