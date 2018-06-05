Комунальна революція в Україні: експерт розповів, чим загрожує абонплата

Введення в Україні абонплати на тепло і воду може кардинальним чином змінити ситуацію на ринку послуг ЖКГ, надавши українцям додаткові права і можливості.

До недавнього часу в Україні споживач послуг ЖКГ не мав можливості відмовитися від послуг монополіста на користь тієї чи іншої компанії. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко, зазначивши при цьому, що абонплата вводиться саме для того, щоб українці отримали можливість у разі необхідності відмовитися від послуг монополіста.

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Як буде працювати абонплата на воду і тепло в Україні: суми і прогнози

"Суть введення абонплати полягає в тому, щоб споживач отримав можливість піти від монополіста. Раніше у кінцевого споживача не було можливості відмовитися від послуг монополіста і отримувати послуги від іншої організації", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що абонплата - це нормальна практика для європейських країн. "Це нормальна практика для європейських країн, коли вводиться окрема абонентська плата і окрема плата за товар. Це дає можливість розвивати ринок. Платять ті, хто отримують товар з труби і ті, хто його туди безпосередньо вносять", - заявив експерт.

"Якщо говорити про конкретні цифри, то в рахунках, що виставляються населенню 87% вартості - це вартість самого газу, а 13% - це вартість його доставки і розщеплення, тобто безпосередньої доставки в квартиру. Те ж саме відбувається і з опаленням, тобто є вартість самого опалення, а є вартість його транспортування і доставки", - зазначив Голубенко.

"По суті, в усьому світі введення абонплати - це спосіб боротьби з монополіями. Такі кроки завжди спрямовані на демонополізацію ринку", - сказав експерт, зазначивши, що введення абонплати не означає подорожчання або здешевлення послуги, що надається. "Якщо раніше українці отримували рахунки за опалення і воду, в які вже була включена вартість доставки послуги, то тепер цей рахунок вони будуть отримувати окремо у вигляді абонплати", - зазначив експерт, підкресливши, що саме відокремлення рахунків дасть можливість піти від монополії на ринку надання послуг ЖКГ.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Україна для отримання чергового кредитного траншу від МВФ має виконати цілий ряд вимог, серед яких введення абонентських плат на опалення і газ. Оновлену версію меморандуму з МВФ президент, глава НБУ і міністр фінансів підписали ще в минулому році. Одні з невиконаних умов: введення абонплати на газ і опалення.

Найближчим часом в Україні можуть ввести абонентську плату на опалення і воду . Дане нововведення прописано в законі "Про житлово-комунальні послуги", який вступає в силу 10 червня. Відповідно до закону в Україні для споживачів комунальних послуг буде введено таке поняття як "плата за абонентське обслуговування". Як говориться в роз'ясненнях до закону, це сума, яку споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання газу і електроенергії).