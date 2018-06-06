Комітет Ради визначився з долею Данилюка

Проект постанови про звільнення міністра фінансів України Олександра Данилюка підтриманий комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про це заявив керівник офісу економічного і фінансового аналізу Верховної Ради Віктор Мазярчук, повідомляє "Мінфін".

Новини Посилання

У Раді озвучили головну помилку Данилюка

За його словами, міністр був запрошений на комітет, але представників Мінфіну на засіданні не було.

"Якби був присутній, думаю дискусія була б емоційна і можливо рішення не прийняли б", - додав Мазярчук.

Він зазначив, що утрималися троє людей. Єдиним, хто публічно заявив, що рішення не правильне і потрібно заслухати міністра був Віктор Пинзеник.

Нагадаємо, що Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні неможливо. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету понад 50 тис. грн на місяць, згідно з опублікованою НАЗК декларацією.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Зарплата в 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи , які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, в 2014 році його підприємство Rurik привернуло річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. Згідно з документами, це єдиний прибуток компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказував інформацію про отримані з-за кордону кошти, що є порушенням закону і приводом для люстрації.

6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка із займаної посади.