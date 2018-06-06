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Комітет Ради визначився з долею Данилюка

1.2тЧитати новину російською

Проект постанови про звільнення міністра фінансів України Олександра Данилюка підтриманий комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про це заявив керівник офісу економічного і фінансового аналізу Верховної Ради Віктор Мазярчук, повідомляє "Мінфін".

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За його словами, міністр був запрошений на комітет, але представників Мінфіну на засіданні не було.

"Якби був присутній, думаю дискусія була б емоційна і можливо рішення не прийняли б", - додав Мазярчук.

Він зазначив, що утрималися троє людей. Єдиним, хто публічно заявив, що рішення не правильне і потрібно заслухати міністра був Віктор Пинзеник.

Нагадаємо, що Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні неможливо. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету понад 50 тис. грн на місяць, згідно з опублікованою НАЗК декларацією.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Зарплата в 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи , які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, в 2014 році його підприємство Rurik привернуло річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. Згідно з документами, це єдиний прибуток компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказував інформацію про отримані з-за кордону кошти, що є порушенням закону і приводом для люстрації.

6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка із займаної посади.

Читайте всі новини по темі "звільнення" на сайті "Обозреватель".

Тема
звільнення
Місце
Україна
Об'єкти
Верховна Рада УкраїниКабінет Міністрів України
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