Київські пенсіонери можуть отримати надбавку: деталі

Київські пенсіонери мають право на отримання надбавки з міського бюджету за внесок, зроблений в розвиток інфраструктури міста.

Про це в своєму блозі написав політолог, журналіст міжнародник Віктор Каспрук, акцентуючи увагу на тому, що все, що ми зараз бачимо в столиці України, багато в чому, створено старшими поколіннями.

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В Україні перерахують пенсії і прожитковий мінімум: скільки додадуть

"Чому б для пенсіонерів, які народилися і постійно проживають в Києві і мають невеликі пенсії, не встановити суттєву надбавку до пенсії і знижку на квартплату з міського та державного бюджету?" - зазначив експерт.

"Це важливо зробити саме тому, що київський рівень витрат на життя набагато вищий, ніж в інших областях України... Однак, незважаючи на інфляційні процеси і різке збільшення в рази рівня цін на комунальні послуги, пенсії киян не тільки не індексуються, а й не збільшуються для тих, чий рівень життя виявився нижчим за "соціальної ватерлінії"... на таку пенсію прожити практично неможливо", - зазначив експерт.

"Допомогти київським пенсіонерам вижити в сучасних надскладних соціальних і економічних умовах в Україні можна запровадивши систему стабільного збільшення пенсійних виплат в Києві за допомогою впровадження різних надбавок. Але при цьому пенсія киянина не може бути меншою за мінімальну зарплату, оскільки пенсіонер теж вимагає мінімальних коштів на харчування, не кажучи вже про ліки і хоч якийсь одязі ", - зазначив експерт.

"Малозабезпечені пенсіонери, які народилися і все життя проживали в Києві, або прожили в столиці останні 20 років, мають отримувати вагому київську надбавку, щоб їх пенсії хоч трохи могли наблизитися до реального, а не до офіційно проголошеного прожиткового мінімуму", - підкреслив експерт.

"Київська надбавка має покривати ту різницю, яку на сьогодні становить мінімальний столичний споживчий кошик для рядового пенсіонера, і те, що йому виплачується "щедрою" рукою тих, хто тримає владу в Україні", - зазначив експерт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українські пенсіонери з 1 липня отримають надбавку від 1 до понад 600 грн. Планова індексація за оцінками експертів стосуватиметься приблизно мільйона чоловік і більшої частини пенсіонерів не торкнеться. Ті, хто вже отримують понад 1435 грн, не заробили стаж понад норму і надбавки, залишаться зі "старими" виплатами.