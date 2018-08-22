Їх змусять піти: російським банкам в Україні напророкували сумне майбутнє

Українські "доньки" російських державних банків втратили можливість розвивати свій бізнес, і на них чекає неминуче закриття.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек. За його словами, в умовах агресії РФ проти України російські фінансові установи "не мають можливості реалізовувати будь-яку бізнес-модель".

"Вони повинні у той чи інший спосіб піти з цього ринку. Кожен із російських держбанків не має перспектив діяльності в Україні, і про це було сказано керівництвом Нацбанку України керівництву цих банків", - наголосив Шпек.

"Яким чином вони будуть виходити? Було багато спроб продати, знайти інвестора. Виходячи із законодавчого поля, а воно складається з санкцій США, санкцій країн-членів Євросоюзу і санкцій України, такого механізму як продаж не знайшли", - констатував Шпек.

На думку банкіра, "доньки" російських фінустанов "повинні припинити свою діяльність шляхом згортання свого балансу, виконавши зобов'язання перед вкладниками, тому що інвестора в умовах діючих санкцій залучити неможливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському ринку представлені російські "Сбербанк", ВТБ і "Внешэкономбанк".

"Внешэкономбанк" відмовився від продажу свого дочірнього "Промінвестбанку" в Україні. Він вирішив піти шляхом згортання бізнесу - "Промінвестбанк" уже перестав видавати кредити і приймати вклади.

"Сбербанк" заявляв про плани продажу своєї "доньки" одному з білоруських банків.

Керівництво ВТБ раніше повідомило про масове закриття відділень в Україні.

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