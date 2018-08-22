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Їх змусять піти: російським банкам в Україні напророкували сумне майбутнє

1.4тЧитати новину російською

Українські "доньки" російських державних банків втратили можливість розвивати свій бізнес, і на них чекає неминуче закриття.

Про це розповів в ефірі ObozTV глава ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек. За його словами, в умовах агресії РФ проти України російські фінансові установи "не мають можливості реалізовувати будь-яку бізнес-модель".

"Вони повинні у той чи інший спосіб піти з цього ринку. Кожен із російських держбанків не має перспектив діяльності в Україні, і про це було сказано керівництвом Нацбанку України керівництву цих банків", - наголосив Шпек.

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"Яким чином вони будуть виходити? Було багато спроб продати, знайти інвестора. Виходячи із законодавчого поля, а воно складається з санкцій США, санкцій країн-членів Євросоюзу і санкцій України, такого механізму як продаж не знайшли", - констатував Шпек.

На думку банкіра, "доньки" російських фінустанов "повинні припинити свою діяльність шляхом згортання свого балансу, виконавши зобов'язання перед вкладниками, тому що інвестора в умовах діючих санкцій залучити неможливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українському ринку представлені російські "Сбербанк", ВТБ і "Внешэкономбанк".

"Внешэкономбанк" відмовився від продажу свого дочірнього "Промінвестбанку" в Україні. Він вирішив піти шляхом згортання бізнесу - "Промінвестбанк" уже перестав видавати кредити і приймати вклади.

"Сбербанк" заявляв про плани продажу своєї "доньки" одному з білоруських банків.

Керівництво ВТБ раніше повідомило про масове закриття відділень в Україні.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБанківська системаРосійсько-український конфлікт
Особа
Роман Шпек
Місце
Україна
Об'єкти
національний банк УкраїнибанкОщадбанк Росії
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
К кацапской банковской системе идет в гости большой такой, пушистый песец и говорит : “Додогие гассияне, бабла нема, но вы дегжитесь, бо его уже больше не будет. Вежь бабло это зло, поэтому главное, это хогошее настгоение.”
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
UaDonetsk Umka, дырявый ты уже финансистом стал? ох ты и пидор. как тебя быдло чубатое приняло?
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Воробей Андрей
Воробей Андрей
У меня года три назад знатно подгорело, когда по телевизору показали встречу Путина и Костина (ВТБ) И Костин говорит, что в Украине убыток банка 40 миллиардов рублей! А Путин, типа, ну ладно, надо докапитализировать! Ну суки! В бандеростан деньги закачивают! Так что молодцы хохлы, нахрен вам наши деньги. Пусть вас МВФ кредитует.
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