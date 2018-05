Найбільші банки світу атакували хакери: чим це загрожує?

Невідомі хакери атакували провідні канадські банки Bank of Montreal (BMO) і Simplii Financial, "дочку" Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) і зажадали від кожного банку виплатити їм по $ 1 млн в криптовалюті.

У разі, якщо умови хакерів не будуть виконані, вони мають намір опублікувати персональні дані банківських клієнтів, повідомляє Forklog.

Інформацію про хакерську атаку підтвердив представник BMO Поль Гаммаль, який зазначив, що незважаючи на погрози зловмисників, поки немає достовірного підтвердження витоку. При цьому банк вважає, що обидва випадки пов'язані, а хакери знаходяться за межами Канади.

"Ми дотримуємося принципу, що не можна платити шахраям. Ми прагнемо захистити своїх клієнтів і допомогти їм", - заявив представник BMO Поль Гаммаль. В якості підтвердження серйозності своїх намірів хакери приклали до листів незашифровані імена, номери соціального страхування і відповіді на контрольні питання ряду клієнтів. Крім того, вони описали, як саме їм вдалося провести кібератаку.

У свою чергу CIBC пообіцяв повернути гроші всім клієнтам Simplii, якщо вони постраждають в результаті шахрайських дій, пов'язаних з витоком даних.

Йдеться про витік даних не менше, ніж 50 тисяч клієнтів BMO і приблизно 40 тисяч клієнтів Simplii.

