Фінансисти опублікували рейтинг кращих криптовалют

Фінансове рейтингове агентство Weiss Ratings опублікувало рейтинг 93 криптовалют. Кращий показник отримали три криптовалюти - Cardano, EOS і Decred.

Про це повідомляєAIN.ua.

Компанія оцінювала криптовалюти за двома критеріями: технологія і поширення, а також співвідношення ризик/прибуток. Дослідники стверджують, що результати було отримано завдяки складному алгоритму, а не середнім арифметичним цих критерій.

Weiss Ratings присвоїла криптовалютам оцінки від A до E, де A - найвища, а E - найнижча. Оцінку A не отримав жоден учасник рейтингу. Кращий показник, оцінку B, отримали три криптовалюти - Cardano, EOS і Decred. Далі в рейтингу розташувалися валюти з оцінкою B-. У цю категорію потрапив біткоіни, Ethereum, Ripple, Stellar, TRON.

Ось як виглядають показники криптовалюти з капіталізацією в $ 5 млрд і вище:

А так - список найгірших криптовалют рейтингу, капіталізація яких перевищує $ 100 мільйонів:

Раніше повідомляв, що українська криптовалюта Karbo показала зростання щодоBitcoinна 43%.