Єврономера в Україні: в Раді розробили податок "на старість"

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну б/у автомобілів.

Про це заявив народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенко" Роберт Горват, повідомляє УНІАН .

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"Обмежувати екостандартами ввезення автомобілів - це тимчасовий метод. Майже ніде в країнах Європи і світу ніхто цього не робить. Нормально - змушувати людину, яка хоче купити автомобіль, заплатити за "старість". Чим більше він забруднює атмосферу - тим більше він має платити", - сказав депутат.

Горват зазначив, що якщо законопроект не буде прийнятий, члени парламенту можуть продовжити дію закону №1389-19 (проект 3251 від 07.10.2015), яким до 31 грудня 2018 року встановлено пільгові ставки акцизу на імпортні б/у автомобілі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційного розмитнення , якщо Верховна Рада внесе зміни до закону.

29 травня у Верховній Раді України був зареєстрований проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються в залежності від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.