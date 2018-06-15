Естонія дасть на розвиток України сотні тисяч євро: хто отримає гроші

Естонія виділить міжнародним організаціям 660 тис. євро, призначених для допомоги Україні.

Зокрема МЗС Естонії виділить 60 тис. євро Міжнародному фонду народонаселення ООН UNFPA на пом'якшення ситуації з гендерним насильством в Україні. Про це пише Рostimees.

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200 тис. євро МЗС виділить Міжнародному комітету Червоного хреста ICRC на пом'якшення гуманітарної кризи в Україні.

200 тис. євро МЗС виділить відомству верховного уповноваженого ООН у справах біженців UNHCR на пом'якшення становища внутрішніх переселенців в Україні.

200 тис євро будуть виділені дитячому фонду ООН UNICEF на пом'якшення становища внутрішніх переселенців.

Нагадуємо, що Естонія за час російської агресії надала Україні допомогу більш ніж на 10 млн євро.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Україна через російську агресію в Криму і на Донбасі втратила $ 100 млрд. Про це розповів старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд. За його даними, після анексії Криму Україна втратила 1,4 млн гектарів землі, які оцінюють в понад $ 1,8 млрд. Крім цього, українські банки втратили активи, які залишилися в банківських відділеннях - від $ 1,7 до $ 1,9 млрд.