Економіст пояснив, чому українці масово переїжджають до Польщі

Незважаючи на те, що в Україні зросли доходи населення, жителі країни все одно масово їдуть працювати у Польщу.

Це пов'язано з тим, що в сусідній країні мінімальна зарплата приблизно в чотири рази вище, ніж в Україні. Про це пише економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Чому не дивлячись на значне зростання доходів населення України в 2017 році українці масово їдуть до Польщі? Все просто:

1) Мінімальна зарплата:

Україна - 3723 грн

Польща - 2100 злотих (16012,77 грн)

2) Середня зарплата в четвертому кварталі 2017:

Україна - 7878 грн

Польща - 4516,69 злотих (34440,34 грн)", - наводить він приклад.

При цьому, уточнив Компанієць, вартість життя в польській Варшаві всього в 1,58 рази вище, ніж в Києві.

"Тому люди будуть їхати в Польщу, поки доходи, які отримують вони в Україні, стануть хоча б не менше в 1,6 раза, ніж в Польщі. Тобто середня зарплата в Україні має зрости до 21525 грн (це розрахунок за діючим курсом гривні та за діючими цінами)", - підсумував економіст.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Україні створили антирейтинг роботодавців.