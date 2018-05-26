Економіст попередив українців про проблему з пенсіями

Існуюча в Україні солідарна пенсійна система на сьогоднішній день стала нежиттєздатною, а запустити анонсовану Кабміном накопичувальну систему буде дуже непросто. Українцям не варто розраховувати на державу, якщо вони хочуть забезпечити собі безбідну старість.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив економічний експерт Віталій Кузьмін.

"В Україні на сьогоднішній день 12 млн пенсіонерів, а працюючого населення приблизно 10-11 млн. Крім того, 6 млн - люди, які працюють у державній сфері, і зарплата яких не дуже висока. Відповідно, утримувати таку кількість пенсіонерів наша економіка не може", - зазначив експерт.

За його словами, солідарна пенсійна система добре працює в тому випадку, коли працюють людей більше, ніж пенсіонерів.

"У нас на сьогоднішній день ситуація спрямована катастрофічно в іншу сторону, плюс величезна кількість людей виїжджає за кордон. Це працездатне населення, яке і повинно заробляти пенсіонерам на пенсію", - пояснив економіст.

Коментуючи введення накопичувальної пенсійної системи, Кузьмін заявив: "Ми можемо прийняти закон, але запустити цю систему буде досить складно в наших реаліях. Щоб накопичувальна система працювала, потрібна збалансована економіка, щоб не було нинішніх 17% інфляції".

Економіст зазначив, що при накопичувальній системі пенсійні фонди, куди українці будуть вкладати кошти, повинні їх десь розміщувати, щоб вони працювали.

"Повинен працювати фондовий ринок, а в Україні він не працює. У що вкладати ці кошти? Це повинні бути підприємства, які мають найвищий рівень довіри. У нас таких підприємств немає, у нас до банків немає довіри. За кордоном є величезні компанії та корпорації, в акції яких вкладаються ці кошти, вони працюють. А нам нема куди вкладати ці кошти", - вважає він.

"Моя порада всім - якщо ви хочете нормально себе почувати на пенсії, ви повинні піклуватися про свою пенсію вже сьогодні і самі, і не розраховувати на державу, а думати, яким чином ваш капітал помножити, куди вкласти кошти, щоб вони починали працювати, щоб коли ви вийдете на пенсію, у вас були власні заощадження", - уклав Кузьмін.

Як повідомляв ObozTV , влада України планує вже з 2019 року в рамках реформування пенсійної системи впровадження її другого рівня - накопичувального. Реформа передбачає, що з зарплат людей будуть відраховувати додаткові відсотки.