Що буде з курсом долара в Україні: аналітик озвучив прогноз

Очікування хорошого врожаю і зростання цін на продукцію української металургії створюють передумови для стабільного курсу гривні. Національна валюта буде знаходитись в діапазоні 25-26 грн/$.

Про це в ефірі ObozTV заявив фінансовий аналітик Віталій Шапран.

"Я думаю, що нас чекає плавне коливання в коридорі 25-26 гривень за долар, буде тенденція до ревальвації, але я не очікую істотного зміцнення гривні саме через те, що Національному банку потрібно формувати чисті золотовалютні резерви. У нас не вирішено питання з наступним траншем МВФ, тому питання обсягів власних золотовалютних резервів буде актуальним", - зазначив він.

Якщо буде позитивне рішення МВФ, то ревальвація може бути більш глибокою, вважає експерт.

"Для цього є об'єктивні економічні чинники. Це і очікування гарного врожаю, і хороші ціни на зернові на світових ринках, і зростання цін на продукцію українських металургів. 26 (гривень за долар. - Ред) - цілком реальна відмітка. Вона вже досягнута на "чорному ринку". Може бути і менше", - переконаний Шапран.

При цьому негативне рішення МВФ щодо виділення траншу може зупинити ревальвацію.

"У нас є певний дефіцит платіжного балансу і його потрібно чимось закривати. Витрачати на це невеликі власні золотовалютні резерви Нацбанк не буде. Тому потрібна позика, потрібен новий транш. Резервів вистачить, але ми не для того їх збирали, щоб витратити за рік. Тому ситуація буде залежати від рішення МВФ", - підкреслив він.

Також експерт прокоментував і прогнози уряду щодо зростання ВВП на найближчі роки.

"Коли роблять такі прогнози, то потрібно враховувати, що уряд не знає цін, які складуться на зернові на кінець наступного року, не знають врожаю і багатьох інших чинників, які спрогнозувати неможливо. Але уряду потрібно від чогось відштовхуватися, тому ці цифри можна назвати бухгалтерськими. Не думаю, що нас чекає якийсь економічний бум, але плани по збільшенню мінімальної зарплати і зарплат в бюджетній сфері він буде забезпечувати", - констатував Шапран.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше економіст Максим Праздніков заявив, що курс долара в Україні до кінця літа не буде істотно коливатися, а в подальшому буде залежати від ряду зовнішніх чинників.