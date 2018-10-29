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/Банки і фінанси

Долар в Україні значно подорожчає: прогноз аналітика

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В Україні курс долара з 29 жовтня до початку листопада може подорожчати із 28,2 до 28,6 грн/$.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Володимир Мазуренко. "Я не думаю, що можлива різка девальвація. Ми знаємо, що в цьому році резерви НБУ повністю можуть забезпечити плавний рух. Щоб плавно вийти на 29 грн/$ до кінця року, жовтень повинен закінчитися 28,6 грн/$, а потім плавно знижуватися. Думаю, так воно і буде", — зазначає експерт.

До речі, серед основних девальваційних факторів восени — збільшення критичного імпорту (валюту витрачають на імпорт газу) і зниження експортних виручок порівняно з літом. За минулий тиждень курс долара на різних сегментах ринку виріс на 0,7-1,1%. Довідковий курс НБУ збільшився із 27,92 до 28,21 грн/$.

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Аналітик Єгор Комов впевнений: таке зниження — нормальна ситуація восени. Уже декілька років поспіль у цей період дорожчає валюта.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні вартість валюти у найближчий тиждень може досягти 28,5 грн/$. Традиційно в кінці місяця через повернення ПДВ кількість національної валюти на руках у бізнесу зростає. Отримані кошти бізнес витрачає на купівлю валюти, провокуючи зростання попиту.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкти
доларгривня
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Степчин олег
Степчин олег
Смешно! Аналитик по совместительству клоун?
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