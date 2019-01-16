Долар в Україні опуститься нижче психологічної позначки: прогноз аналітика

В Україні курс долара в лютому опуститься до позначки близько 27,7 грн/$, опустившись нижче психологічної позначки.

Про це OBOZREVATEL заявив аналітик Володимир Мазуренко. "Експортери отримують валютний прибуток перший у році в кінці січня або навіть в лютому. Її продають на ринку, тому збільшується пропозиція. Поки жодних причин для девальвації немає. Нацбанк не дасть значно зміцнитися курсу, якщо будуть надлишки, їх куплять. Але до 27,7 грн/$ курс може дійти", – прогнозує експерт.

Відзначимо, у валюти є ще невеликий потенціал до зростання до початку податкового періоду, коли гривня традиційно зміцнюється. На довгостроковому горизонті на користь гривні піде повна заборона розрахунків в іноземній валюті на території країни, що може зменшити попит на валюту.

Прогнози по курсу на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні наступного року американська валюта буде продаватися за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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