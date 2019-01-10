Долар проб'є нову позначку: аналітик спрогнозував курс до кінця зими

Вартість валюти буде помірно зростати до кінця зими і дійде до позначки в 29 грн/$ (станом на 10 січня курс склав 28,27 грн/$).

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "До кінця зими ми очікуємо продовження зростання курсу долара, хоча набагато більш помірними темпами. До кінця зими ми оцінюємо вартість долара близько 29 грн/$", – прогнозує експерт.

Зниження гривні на початку року ось уже кілька років поспіль має яскраво виражений сезонний характер, і до кінця зими/початку весни змінюється її зміцненням, пояснює аналітик.

Курс валют

Нерезиденти намагаються масово репатріювати прибуток, отриманий за підсумками минулого року, в експортерів накопичується компенсація ПДВ, яку також пускають на покупку валюти, водночас із сезонних причин знижується виручка експортерів аграрної продукції.

Прогнози щодо курсу на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений у бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні наступного року американська валюта буде продаватися за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).