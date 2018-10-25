"Ощадбанк" може потрапити "в групу ризику": юрист розкрив наслідки спецоперації НАБУ

Кошти вкладників "Ощадбанку" можуть перейти з категорії гарантованих державою під управління Фонду гарантування вкладів. В такому випадку, при банкрутстві або великих фінансових втратах банку ці депозити не будуть відшкодовуватися на 100%.

Про це в ефірі ObozTV заявив керуючий партнер АО "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський. За його словами, поштовхом до ухвалення подібного закону може послужити відкрите НАБУ кримінальне провадження за підозрою в розкраданні $20 млн з "Ощадбанку".

"Зараз кошти платників не постраждають. Тому що повернення їхніх депозитів гарантовано на 100% державою. Але навколо "Ощадбанку" ведеться полеміка про те, щоб прив'язати його до Фонду гарантування вкладів і під це видати спеціальний закон. Він якраз і прив'яже до ФГВ, і тоді вкладники будуть уже в групі ризику", - пояснив Чудовський.

Він уточнив, що з урахуванням розрекламованої в ЗМІ гучної справи НАБУ цей законопроект можуть проголосувати на сесії Верховної Ради вже найближчим часом.

"Я так говорю, тому що я уважно вивчив заяву прес-служби Ощадбанку", - підсумував юрист.

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