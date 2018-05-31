Де і як купувати долари в Україні: нові правила

На сьогоднішній день в Україні діють нові правила купівлі іноземної валюти, згідно з якими банки не передають інформацію про купивлю валюти в Податкову службу України, навіть якщо сума покупки валюти перевищує 150 тисяч гривень.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомили в прес-службі одного зі столичних банків.

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Паспорт потрібен при купівлі доларів на суму від 150 тисяч гривень

Як відзначили в банку, на даний момент допускається купівля валюти без надання паспорта громадянина України, однак це можливо тільки в тому випадку, якщо сума покупки не перевищує 150 тисяч гривень.

Велику суму доларів замовити не можна

У банку зазначили, що якщо мова йде про купівлю великої суми іноземної валюти, то необхідно дізнатися в якому відділенні є в наявності необхідна сума, так як практика замовлення необхідної суми на даний момент не застосовується. "Клієнт може звернутися у відділення банку, купити наявну в банку суму в іноземній валюті і якщо ця сума недостатня, з'ясувати в якому відділенні банку ще можна купити бракуючі долари. Однак, замовити необхідну суму для покупки не можна, такої практики на даний момент немає", - відзначили в банку.

Купувати долари краще в банках, а не в обмінниках

На сьогоднішній день в Україні діє велика кількість нелегальних обмінних пунктів, тому українцям настійно рекомендують здійснювати валютообмінні операції виключно у відділеннях банків, і по можливості не користуватися послугами вуличних обмінних пунктів. "Безумовно, краще скористатися послугами банків, так як це набагато надійніше", - відзначили в банку, підкресливши, що багато обмінниках працюють нелегально і ризик придбати фальшиву валюту там набагато вище, ніж у відділенні банку.

Банк не передає інформацію про покупку в податкову

Згідно з новими правилами, навіть при покупці доларів на суму понад 150 тисяч гривень банк не передає інформацію про покупку в податкову. "При покупці абсолютно будь-якої суми банк не передає інформацію про покупку в податкову. Паспорт громадянина України потрібен виключно для ідентифікації клієнта".

Позичальники можуть вибирати банк

У банку також відзначили, що тепер клієнти-позичальники можуть самостійно вибирати оптимальний курс купівлі іноземної валюти. "Раніше купувати іновалюту можна було тільки через уповноважений банк, що обслуговує кредитний договір. Тепер же клієнт сам може купувати валюту і через інші банки на свій вибір. Єдина умова - потрібно відкрити рахунок в іноземній валюті в цьому банку", - відзначили в банку.

Спрощено повернення інвестицій

Також в банку відзначили, що тепер спростили повернення інвестицій і доходів для іноземних інвесторів, нерезидентам дозволили купувати і репатріювати гроші в разі, якщо іноземні інвестиції були здійснені за рахунок капіталізації дивідендів. Крім того, тепер банкам не потрібно чекати верифікації за допомогою спеціальної системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України, щоб проводити взаємні розрахунки за операціями з валютою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що діючі правила регулювання валютних платежів застаріли і не відповідають європейським нормам. Щоб виправити ситуацію, Нацбанк підготував проект закону "Про валюті", який днями прийняли в першому читанні. З одного боку, документ спростить роботу експортерів і доступ до валюти для простих українців, але в той же час може скоротити надходження доларів.