Данилюк звинуватив нардепів у "грі" на Коломойського

Деякі народнине депутати протидіяли подачі позову проти олігарха Ігоря Коломойського до Лондонського суду у справі ПриватБанку.

Про це заявив перед голосуванням за його звільнення з посади міністра фінансів у Верховній Раді Олександр Данилюк, передає "ЕП".

"Мінфін не побоявся взяти лідерство, що дозволило захистити інтереси 20 млн громадян від одного з найбільших олігархічних угруповань. Хоча ті, хто повинен був цим займатися разом зі мною, боягузливо ховалися по кабінетах", - заявив він.

Данилюк додав, що були й інші представники влади, які "відверто працювали на приватні інтереси".

"Я ініціював процес проти Коломойського в Лондонському суді, подавши позов про шахрайство, і в цьому залі присутні люди, які заважали усіма методами це зробити, а також пропонували мені домовитися", - заявив він.

Данилюк також зазначив, що ті ж народні депутати перешкоджали впровадженню системи автоматичного відшкодування ПДВ.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка .

В результаті Данилюк запропонував прем'єру подати подання про його відставку . При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи , які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.