Чи повернуть депозит: в Україні змінюють правила по вкладах в банках

Фонд гарантування вкладів зможе підвищити гарантії по вкладах, в разі виконання необхідного вимоги.

Про це заявив заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик, зазначивши, що основним фактором, який буде впливати на рішення Фонду в майбутньому стане питання заборгованості перед Міністерством фінансів, повідомляє Finclub.

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"Всі говорять, що гарантії 200 тис. грн - це замало, 400 тис. - це те, що можна помацати, але найбільш переконливо виглядають гарантії на рівні 800 тис. Зараз це питання дискусії і серйозних розрахунків. На думку команди Фонду гарантування, ми могли б піти на підвищення граничної суми до 600 тис. і далі. Це матиме економічний сенс для значної кількості людей, особливо тих, які до девальвації були вкладниками 200-, а після стали вкладниками 200+", - повідомив Оленчик.

"Головним фактором для нас є наявність 60 млрд боргів перед Мінфіном і 85 млрд грн відсоткової заборгованості. Маючи таке ярмо складно буде говорити про якесь підвищення граничної суми. У той же час, зараз ми ініціюємо серйозні переговори з Мінфіном і розраховуємо на підтримку НБУ і міжнародних партнерів", - додав він

Зростання частки покриття вкладів гарантіями в разі їх підвищення Мінфін

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вже наступного року жоден український банк не гарантуватиме повернення 100% вкладу. "Ощадбанк" продадуть в приватні руки, а загальна частка держави в банківському секторі скоротиться практично в два рази. Паралельно з цим зросте і розмір гарантованого вкладу. Це та сума, яку повернуть клієнту, якщо банк закриється. Зараз українці мають право на суму, яка не перевищує 200 тис. грн. Серед всіх європейських країн менше повертають тільки в Молдові. Уже наступного року гарантію можуть підвищити до 600-800 тис. грн. Такі плани озвучили в Фонді гарантування вкладів і в стратегії розвитку держбанків.

Останній раз гарантований розмір вкладу підвищували ще в 2012 році - до 200 тис. грн. Весь інший внесок - "згоряє". Євродирективи № 94/19/ЄС передбачає, що в європейських країнах мають повертати до 100 тис. євро (за діючим курсом це більше 3 млн грн). Український Фонд в разі закриття банку поверне всього лише до 6,2 тис. євро, тобто майже в 16 разів менше. В результаті інфляції і девальвації, наголошують в звіті Нацбанку, виникла необхідність збільшити гарантовану суму вкладу в Україні.