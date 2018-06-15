Через Росію в Україні стало на одну платіжну систему менше

Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є фінансова компанія "ОМП-2013", за співпрацю із забороненою в Україні російською платіжною системою.

Згідно з повідомленням на сайті НБУ, відповідні рішення були прийняті правлінням Національного банку України та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем Національного банку України.

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Знайшли лазівку: російські платіжні системи навчилися обходити санкції України

"Причиною прийняття рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що несе ризики виникнення загроз національній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

НБУ повідомив, що попереджав всі платіжні системи, в тому числі міжнародну платіжну систему TYME, про неприпустимість співпраці з платіжними системами, до яких Україна застосувала обмежувальні заходи (санкції), а також взаємодії з зазначеними платіжними системами за посередництвом інших платіжних систем і організацій незалежно від їх юрисдикції.

При цьому TYME запевняла Національний банк про дотримання відповідних обмежень. "У зв'язку зі скасуванням реєстрації міжнародної платіжної системи TYME Національний банк України також прийняв рішення про скасування реєстрації учасників цієї платіжної системи", - йдеться в повідомленні.

НБУ зазначив, що TYME має припинити надання послуг з перекладу до 20 червня і завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами в платіжній системі відповідно до правил платіжної системи та відповідними договорами.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Електронну платіжну систему WebMoney внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Зокрема, в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи потрапила компанія WM Transfer Ltd.