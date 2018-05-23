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Через один документ Україна втрачає мільярди гривень: озвучена проблема

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Україна зазнає серйозних збитків у зв'язку з тим, що парламент відмовляється ратифікувати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром.

З такою заявою виступив Міністр фінансів України Олександр Данилюк, зазначивши при цьому, що в ситуації, що склалася Україна втрачає мільярди гривень. Про це повідомляє Finclub.

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"На жаль, головну угоду про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром досі Верховна Рада не ратифікувала. Шукають технічні приводи, якісь зачіпки, щоб цього не зробити. Країна втрачає мільярди", - сказав Данилюк.

Глава Мінфіну попросив уряд звернутися до парламенту з тим, щоб завершити цей процес найближчим часом.

"Коли це буде зроблено, тоді більше податків сплачуватиметься в Україні, тобто там, де заробляються гроші", - додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сотні обвинувачених в корупції олігархів з України і Росії отримали паспорти Європейського Союзу за схемою "золотих віз".

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Тема
податкова реформа
Місце
Україна
Об'єкти
Українаподатки
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